Stefan Küng s'adjuge le contre-la-montre

Stefan Küng est en forme en ce début de saison. Le Thurgovien s'est adjugé le contre-la-montre du Tour d'Algarve sur 24,4 km à Lagoa. Son dernier succès remontait au Chrono des Nations en octobre.

Le rouleur de l'équipe Groupama a devancé de 4'' le Français Rémi Cavagna et surtout de 10'' Filippo Ganna, le détenteur du record du monde de l'heure.

'Le parcours me convenait très bien. J'ai apprécié les changements de rythme, haut et bas, gauche et droite', a relevé le Thurgovien de 29 ans à l'heure de l'interview du vainqueur. 'Je savais que ce serait très serré. Mais j'ai eu de la puissance jusqu'à la fin. Durant l'hiver, nous avons beaucoup travaillé ma position sur la machine', a-t-il complété. Küng s'était déjà imposé dans le contre-la-montre de Lagoa en 2019.

Grâce à ce succès, Küng remonte à la 5e place du classement général à 26'' du vainqueur le Colombien Daniel Martinez (Ineos).

/ATS