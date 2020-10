Stefan Küng sacré pour la première fois en ligne

Stefan Küng a prouvé sa forme à l'occasion de la fin de la saison. Le Thurgovien a fêté son premier titre en ligne à l'occasion des Championnats de Suisse chez lui à Märwil en Thurgovie.

Küng s'est imposé au terme de 175 km disputés dans le brouillard au terme d'un long solo devant les Romands Danilo Wyss et Simon Pellaud. Ce sacre peut être considéré comme historique dans la mesure où c'est la première fois qu'un coureur réussit le doublé contre-la-montre - course en ligne aux Championnats de Suisse. Avec en sus, le titre de champion d'Europe du contre-la-montre et le bronze aux Mondiaux dans le 'chrono', Küng boucle une saison très prolifique.

La course des dames a également vécu une 'première' avec le couronnement d'Elise Chabbey. C'est le premier titre pour la Genevoise de 27 ans. Elle s'est imposée en solitaire devant la spécialiste de VTT Linda Indergrand et succède ainsi à Marlen Reusser au palmarès. La médaillée d'argent du contre-la-montre des Mondiaux était forfait en raison d'un contact coronavirus.

Note:

1re version

/ATS