Stephen Williams s'impose dans le froid au Mur de Huy

Stephen Williams (Israel-Premier Tech) a remporté la 88e édition de la Flèche wallonne. Les favoris ont tous échoué dans une course disputée dans des conditions météo très difficiles.

Le Britannique âgé de 27 ans a fait la différence grâce à une attaque à 400 m de l'arrivée dans la quatrième et dernière ascension du terrible Mur de Huy. Il s'est imposé devant le Français Kevin Vauquelin et le Belge Maxim van Gils.

'Quelle journée! Je ne peux pas croire que j'ai gagné la Flèche. Je suis aux anges, j'aime courir dans ce type de conditions et l'équipe m'a bien aidé durant toute la journée', a déclaré Williams, qui avait gagné le Tour Down Under en début d'année.

Tous les favoris, notamment le Suisse Marc Hirschi - vainqueur en 2020 -, l'Anglais Tom Pidcock ou encore le Danois Mattias Skjelmose, ont été distancés loin de l'arrivée, vaincus par le froid, le mélange pluie-neige et même la grêle qui ont accompagné les coureurs vers la mi-course. Tous ont abandonné afin de conserver des forces pour Liège - Bastogne - Liège, au programme dimanche. Au final, seuls 44 coureurs ont été classés!

/ATS