Strade Bianche: Pogacar écoeure la concurrence

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté les Strade Bianche à Sienne pour la deuxième fois de sa carrière. Le Slovène a frappé très fort avec un impressionnant raid de plus de 80 km en solitaire.

'Pogi' a ainsi débuté 2024 comme il avait terminé 2023, avec un impressionnant succès en Italie. Depuis sa victoire dans le Tour de Lombardie le 7 octobre - sa troisième consécutive dans le dernier Monument de l'année- , le phénomène slovène a changé de coupe de cheveux avec des mèches peroxydées, mais pas ses habitudes de champion.

Il a écoeuré la concurrence, réduite alors à un groupe d'une vingtaine de coureurs sous l'impulsion de deux de ses coéquipiers et rincée par une violente averse, en lui faussant compagnie à 81 km de la ligne d'arrivée. Pogacar, déjà vainqueur de cette épreuve en 2022, a accéléré le rythme dans le difficile chemin de Monte Sante Marie. Personne, pas même le Britannique Tom Pidcock (Ineos), vainqueur à Sienne l'an dernier, n'a pu lui résister.

Les poursuivants abdiquent

Il a vite compté vingt secondes d'avance, sans pour autant donner l'impression d'être à 100%. Sous le soleil revenu, le double vainqueur du Tour de France, le vélo maculé de cette poussière blanche des chemins toscans, a poursuivi son effort et a rapidement fait abdiquer ses poursuivants, relégués à plus de deux minutes.

'Personne sans doute ne s'attendait à ce que j'attaque si tôt, je voulais durcir la course rapidement (...) L'équipe a fait du super boulot, mais cela a été une course difficile', a-t-il jugé. 'Quand on lance sa saison, c'est dur d'un point de vue mental, je suis content du déroulement de la journée', a-t-il ajouté.

