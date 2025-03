Strade bianche: Pogacar s'impose malgré une chute

Tadej Pogacar a remporté les Strade bianche pour la troisième fois de sa carrière. Le champion du monde slovène a ainsi rejoint au palmarès le Bernois Fabian Cancellara.

Déjà vainqueur en 2022 et 2024, le phénomène Pogacar a donc réussi la passe de trois à Sienne. Il s'est imposé en solitaire malgré une chute dans une descente à 50 km du but.

Ensanglanté à un coude et à une jambe côté gauche, cuissard déchiré, le Slovène a néanmoins lâché son dernier compagnon d'échappée, le Britannique Tom Pidcock, à 19 km du but. Il a passé la ligne avec 1'23 d'avance sur Pidcock. Le podium a été complété par le Belge Tim Wellens, coéquipier du vainqueur, à 2'11.

Cancellara avait pour sa part gagné les Strade bianche en 2008, 2012 et 2016. Pogacar est le premier à aligner deux succès consécutifs sur les chemins blancs de la Toscane.

La course féminine a été remportée en solitaire par la Néerlandaise Demi Vollering. Elle a est partie seule à 12 km de l'arrivée et a devancé sa compatriote Anna van der Breggen de 0'18 et la Française Pauline Ferrand-Prévot de 1'42. Meilleure Suissesse, Noemi Rüegg a pris la 9e place à 1'55. Vollering avait déjà gagné cette épreuve en 2023.

/ATS