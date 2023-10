Swiss Cycling change de cap et mise sur l'omnium et la Madison

Les responsables de la piste chez Swiss Cycling ont décidé d'un changement temporaire de stratégie. La poursuite par équipes est laissée de côté au profit de l'omnium et de la Madison.

La phase de qualification pour les compétitions olympiques sur piste est toujours en cours, mais la participation du quatre suisse masculin de poursuite par équipes aux JO de Paris n’est plus réaliste, estime Swiss Cycling dans un communiqué.

Les blessures de coureurs majeurs et l’effectif réduit la saison dernière a pesé lourd dans la balance. Le retard au classement des qualifications pour les JO est trop important par rapport au 10e rang, le dernier à offrir un billet pour Paris.

En revanche, la Suisse est toujours en passe de décrocher un sésame olympique en omnium et en Madison. Le contexte est le même chez les femmes, où le projet de quatre a déjà été mis de côté au mois de juin. Compte tenu de cette situation, la direction sportive de Swiss Cycling a décidé de changer temporairement de stratégie. Jusqu’à l’été 2024, l’accent sera mis sur les disciplines de départ en masse (omnium et Madison) pour les deux sexes, l’objectif étant de se qualifier pour les JO de Paris.

Avec un entraîneur français

En parallèle, un quatre masculin et un quatre féminin vont être mis en place en vue des JO 2028 à Los Angeles, avec l’aide de jeunes athlètes en devenir et de cyclistes confirmé(e)s. Un entraîneur possédant le bon profil a été recherché et trouvé afin de relever les défis liés à cette stratégie. Morgan Kneisky complètera le staff d’entraîneurs dès le 1er novembre ; le palmarès du Français de 36 ans compte notamment trois titres de champion du monde de Madison.

Sa mission principale sera de guider le cadre élite en compagnie de Tristan Marguet tout au long de la deuxième moitié de la qualification olympique et d’obtenir autant de places que possible pour Paris 2024.

La responsabilité principale des cadres U23 et U19 incombera à Tristan Marguet et le scientifique du sport Julien Bossens, familier des projets aérodynamiques, sera chargé de la poursuite par équipes.

La saison de compétition débutera à la mi-janvier par les Championnats d’Europe aux Pays-Bas. Les épreuves de Nations Cup, extrêmement importantes pour le classement olympique, se dérouleront entre février et avril. Les places de quota seront attribuées en fonction des classements publiés mi-avril.

/ATS