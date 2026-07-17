Tadej Pogacar en rejoute une couche dans les Vosges

Tadej Pogacar a remporté la 14e d'étape du Tour de France samedi au Markstein après 155 km. Dans les Vosges, le maillot jaune a relégué Jonas Vingegaard, 4e, à 44 secondes.

Et de quatre pour l'ogre du cyclisme mondial sur ce Tour! Pogacar a enlevé son 25e succès sur la Grande Boucle pour asseoir encore plus sa domination sur cette épreuve.

Tous les amateurs de cyclisme attendaient avec impatience la première ascension du Col du Haag, dont les derniers kilomètres ont été asphaltés il y a peu. Et c'est bien dans cette dernière difficulté que les leaders se sont expliqués.

Le plus fort? Tadej Pogacar évidemment. Le maillot jaune a attendu les 1500 derniers mètres et les pourcentages les plus sévères pour placer son attaque. Et comme d'habitude, personne n'a pu suivre le meilleur coureur du monde. Jonas Vingegaard a essayé, mais il a concédé plus de vingt secondes au sommet. Puis sur les six derniers kilomètres sur les crêtes vosgiennes, le Slovène a encore embrayé pour mettre de la distance par rapport à ses adversaires.

Derrière, c'est son coéquipier Isaac Del Toro qui a empoché la deuxième place et les bonifications. A la 3e place, on retrouve le prodige français Paul Seixas.

Au général, Pogacar compte désormais 4'30 de bonus sur le Danois et 5'04 sur Remco Evenepoel.

Dimanche, le peloton arrivera au Nord des Alpes avec pour terminer la terrible ascension du plateau de Solaison à 1501 m d'altitude. Plus de 1000 m de dénivelé à plus de 9% de moyenne. Et juste avant ce sera le Salève par le Col de la Croisette avec 4,6 km à 11,1% de moyenne.

/ATS