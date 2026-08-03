Tadej Pogacar participera à la Vuelta, a annoncé son équipe

Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, participera au Tour d'Espagne (22 août ...
Tadej Pogacar participera à la Vuelta, a annoncé son équipe

Tadej Pogacar participera à la Vuelta, a annoncé son équipe

Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, participera au Tour d'Espagne (22 août - 13 septembre) pour la première fois depuis 2019. Son équipe UAE-Emirates l'a annoncé lundi sur X.

'C'est vrai, il est de retour. Tadej Pogacar confirmé pour la Vuelta', écrit UAE en révélant la liste de ses coureurs qui participeront à l'épreuve.

Le Tour d'Espagne est le dernier Grand Tour qui manque au palmarès du Slovène de 27 ans, cinq fois vainqueur du Tour de France (2020, 2021, 2024, 2025, 2026), lauréat du Tour d'Italie en 2024 et deux fois champion du monde (2024, 2025).

'Je suis très heureux d'annoncer que je vais retourner à La Vuelta. C'était mon tout premier Grand Tour en 2019 et j'y ai vécu une expérience incroyable', a déclaré Pogacar sur le site web de son équipe. 'L'Espagne est un pays que j'adore visiter et où j'aime courir, et je pense que le moment est venu d'y retourner.'

Alors débutant sur le circuit professionnel, il s'était révélé sur la Vuelta en 2019 avec trois victoires d'étapes de montagne, terminant ensuite à la troisième place du classement général derrière le vainqueur final, son compatriote Primoz Roglic, et l'Espagnol Alejandro Valverde.

Le 'cannibale' slovène sera notamment accompagné par les Portugais Joao Almeida et Ivo Oliveira, l'Australien Jay Vine et le Français Pavel Sivakov pour tenter de devenir le quatrième coureur à remporter le Tour de France et la Vuelta la même année, et le neuvième avec les trois Grands Tours à son palmarès.

La Vuelta s'élancera le 22 août depuis Monaco et s'achèvera trois semaines plus tard, le 13 septembre, à Grenade, au terme d'un parcours qui longera la côte espagnole jusqu'à l'Andalousie, sans passer par la capitale, Madrid.

/ATS
 

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