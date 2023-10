Tadej Pogacar s'impose pour la troisième année consécutive

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'est imposé pour la troisième édition consécutive dans le Tour de Lombardie samedi à Bergame, l'emportant en solitaire.

En devançant l'Italien Andrea Bagioli et l'autre cador slovène Primoz Roglic, Pogacar est le troisième coureur à s'imposer trois années d'affilée dans la 'Classique des feuilles mortes', le premier depuis Fausto Coppi en 1949. Il est le troisième coureur à s'imposer trois fois de suite en Lombardie après Alfredo Binda et Coppi. Le dernier coureur à avoir remporté trois fois de suite un des cinq 'monuments' est l'Italien Moreno Argentin, vainqueur de Liège - Bastogne - Liège entre 1985 et 1987.

Pogacar, déjà vainqueur cette saison du Tour des Flandres, est parti dans une descente à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il a régulièrement creusé l'écart sur le groupe des poursuivants où se trouvaient Bagioli et Roglic.

Marc Hirschi se trouvait dans un troisième groupe à plus d'une minute quand il s'est retrouvé à terre à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le champion de Suisse avait touché la roue du Belge Remco Evenepoel dans un moment d'inattention. Le Bernois est revenu dans le groupe avant de lâcher dans la dernière difficulté pour terminer 19e à plus de 2 minutes.

/ATS