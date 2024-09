Tadej Pogacar vise la triple couronne

Après son doublé Giro-Tour de France, Tadej Pogacar veut décrocher la triple couronne. Pour le Slovène, seule la victoire comptera dimanche lors de la course sur route des Mondiaux de Zurich.

Cette couronne non officielle vient récompenser un coureur ayant remporté deux grands tours (généralement le Tour d'Italie et le Tour de France) ainsi que l'or mondial durant une même saison. Seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) y sont déjà parvenus. Chez les femmes, Annemiek Van Vleuten a également réussi cet exploit en 2022.

Parcours taillé sur mesure

Le Slovène de 26 ans est dans une forme enviable pour atteindre son objectif. Après sa troisième victoire sur le Tour de France, il a renoncé aux Jeux olympiques et laissé le champ libre à Remco Evenepoel, devenu double champion olympique dans les rues de Paris.

Le parcours zurichois semble en outre taillé sur mesure pour que Pogacar réalise un nouveau coup d'éclat: 273,9 km, des montées allant jusqu'à 17% de pente et près de 4500 mètres de dénivelé.

'C'est mon grand rêve'

Fin juillet, après le Tour de France, il a clairement indiqué ce qui comptait pour lui d'ici la fin de la saison: 'le maillot arc-en-ciel va bien à Mathieu (réd: van der Poel, champion du monde en titre), mais il m'irait aussi. C'est mon grand rêve'.

Devant une petite centaine de journalistes jeudi à Cham, Pogacar a toutefois joué la carte de l'humilité, tout en louant les points forts de ses adversaires. 'Tout le monde veut ce maillot, moi aussi. Si ce n'est pas dimanche, ce sera dans les années à venir', a dit le médaillé de bronze de la dernière édition.

/ATS