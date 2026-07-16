TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

Mauro Schmid a remporté la 13e d'étape du Tour de France vendredi à Belfort. Le Zurichois de ...
TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Mauro Schmid a remporté la 13e d'étape du Tour de France vendredi à Belfort. Le Zurichois de 26 ans a battu au sprint le Colombien Harold Tejada pour s'adjuger sa 1re victoire sur la Grande Boucle.

A 15 km de l'arrivée, le Zurichois de la formation Jayco-AlUla est parti en compagnie du Colombien, lâchant les derniers éléments de l'échappée. Battu au sprint à Toulouse lors de la 11e étape du Tour l'an dernier par le Norvégien Jonas Abrahamsen, Schmid a cette fois parfaitement joué le coup en contrant Tejada, qui avait lancé le sprint à 200 m de la ligne.

Schmid signe sa 14e victoire professionnelle, la deuxième sur un grand tour après celle acquise sur le Tour d'Italie en 2021. Vainqueur de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali à la fin du mois de mars, il succède à Marc Hirschi, dernier Suisse vainqueur d'étape sur le TdF en 2020.

Troisième à deux secondes, le Britannique Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) a grappillé six rangs au classement général et pointe désormais à la 4e place. Il concède 4'15 au maillot jaune Tadej Pogacar, qui devance toujours Jonas Vingegaard (2e à 3'36) et Remco Evenepoel (3e à 4'06). Le Slovène et ses poursuivants ont terminé avec le pelotton à 7'32 du vainqueur.

Formée à 168 km de l'arrivée, l'échappée a compté jusqu'à 57 coureurs, soit un tiers des athlètes encore en lice, avant d'aborder le col de la Croix. Le groupe de tête s'est ensuite réduit lors de la principale difficulté de la journée, le col de 1re catégorie du Ballon d'Alsace (9,1 km à 6,9%).

Parmi les dix coureurs à l'avant, Schmid a franchi le col en deuxième position derrière Pidcock avant de déclencher l'attaque décisive dans la longue descente vers Belfort. Lâché à quelques hectomètres du sommet du Ballon d'Alsace, le Bernois Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) a terminé à la 15e place à 1'01 de son compatriote.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Cyclisme    Actualisé le 16.07.2026 - 17:36

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Cyclisme    Actualisé le 15.07.2026 - 17:30

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Cyclisme    Actualisé le 14.07.2026 - 17:31

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Cyclisme    Actualisé le 13.07.2026 - 18:05

Articles les plus lus

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Cyclisme    Actualisé le 12.07.2026 - 17:40

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Cyclisme    Actualisé le 13.07.2026 - 18:05

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Cyclisme    Actualisé le 14.07.2026 - 17:31

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Tour de France: Soren Waerenskjold s'impose au sprint

Cyclisme    Actualisé le 15.07.2026 - 17:30

Tim Merlier signe le doublé

Tim Merlier signe le doublé

Cyclisme    Actualisé le 11.07.2026 - 17:33

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Cyclisme    Actualisé le 12.07.2026 - 17:40

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Pogacar et la chaleur, le double assommoir

Cyclisme    Actualisé le 13.07.2026 - 18:05

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Pogacar enfonce le clou au Lioran

Cyclisme    Actualisé le 14.07.2026 - 17:31

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Tim Merlier le plus rapide à Bordeaux

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 17:19

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Cyclisme    Actualisé le 10.07.2026 - 20:01

Tim Merlier signe le doublé

Tim Merlier signe le doublé

Cyclisme    Actualisé le 11.07.2026 - 17:33

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Mathieu Van der Poel s'impose en Corrèze

Cyclisme    Actualisé le 12.07.2026 - 17:40