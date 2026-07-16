TdF: Mauro Schmid remporte sa première étape à Belfort

Mauro Schmid a remporté la 13e d'étape du Tour de France vendredi à Belfort. Le Zurichois de 26 ans a battu au sprint le Colombien Harold Tejada pour s'adjuger sa 1re victoire sur la Grande Boucle.

A 15 km de l'arrivée, le Zurichois de la formation Jayco-AlUla est parti en compagnie du Colombien, lâchant les derniers éléments de l'échappée. Battu au sprint à Toulouse lors de la 11e étape du Tour l'an dernier par le Norvégien Jonas Abrahamsen, Schmid a cette fois parfaitement joué le coup en contrant Tejada, qui avait lancé le sprint à 200 m de la ligne.

Schmid signe sa 14e victoire professionnelle, la deuxième sur un grand tour après celle acquise sur le Tour d'Italie en 2021. Vainqueur de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali à la fin du mois de mars, il succède à Marc Hirschi, dernier Suisse vainqueur d'étape sur le TdF en 2020.

Troisième à deux secondes, le Britannique Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) a grappillé six rangs au classement général et pointe désormais à la 4e place. Il concède 4'15 au maillot jaune Tadej Pogacar, qui devance toujours Jonas Vingegaard (2e à 3'36) et Remco Evenepoel (3e à 4'06). Le Slovène et ses poursuivants ont terminé avec le pelotton à 7'32 du vainqueur.

Formée à 168 km de l'arrivée, l'échappée a compté jusqu'à 57 coureurs, soit un tiers des athlètes encore en lice, avant d'aborder le col de la Croix. Le groupe de tête s'est ensuite réduit lors de la principale difficulté de la journée, le col de 1re catégorie du Ballon d'Alsace (9,1 km à 6,9%).

Parmi les dix coureurs à l'avant, Schmid a franchi le col en deuxième position derrière Pidcock avant de déclencher l'attaque décisive dans la longue descente vers Belfort. Lâché à quelques hectomètres du sommet du Ballon d'Alsace, le Bernois Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) a terminé à la 15e place à 1'01 de son compatriote.

/ATS