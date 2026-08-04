TdFF: Marlen Reusser fait coup double à Dijon

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du Tour de France Femmes mardi à Dijon. La Bernoise ...
TdFF: Marlen Reusser fait coup double à Dijon

TdFF: Marlen Reusser fait coup double à Dijon

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du Tour de France Femmes mardi à Dijon. La Bernoise s'est également emparée pour la première fois du maillot jaune.

Championne du monde et d'Europe en titre, Marlen Reusser a fait la différence lors de la première partie des 21 km d'un parcours relativement plat. Alors qu'elle comptait une vingtaine de secondes d'avance sur sa plus proche poursuivante Lieke Nooijen après 10 kilomètres, elle n'a devancé la Néerlandaise que de quatre secondes.

La leader de la formation Movistar s'est offert une 3e victoire d'étape sur le Tour après celles glanées en 2022 et 2023, la deuxième sur un contre-la-montre. Elle a fait coup double en s'emparant du maillot jaune, que Sigrid Haugset avait endossé la veille. La Norvégienne a sans doute payé son raid solitaire de la veille de près de 90 km, et a concédé plus de 3 minutes à Reusser.

Parmi les favorites, seule Demi Vollering a tenu la comparaison avec la triple lauréate du Tour de Suisse. Troisième mardi, la Néerlandaise a échoué à 18'' de Reusser, et pointe à la 2e place du général à 14''. Cédrine Kerbaol complète le podium provisoire au classement maillot jaune, 54'' derrière la Suissesse.

Pauline Ferrand-Prévot, qui avait remporté la Grande Boucle l'an dernier, a probablement perdu toute chance de doublé. La Française a terminé à plus de deux minutes de la leader, tandis que Kim Le Court a concédé 2'23.

Comme attendu, la Zurichoise Noemi Rüegg n'a pas brillé sur cet exercice, et a terminé à 1'49 de sa compatriote, se hissant au 60e rang mardi. Alors qu'elle était 4e du général avec cette étape, elle figure désormais à la 20e place (à 3'01).

Mercredi, les coureuses ont rendez-vous avec une 5e étape accidentée de 140 km et 2880 m de dénivelé positif entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais. Pas moins de huit difficultés sont répertoriées, dont le Mont Brouilly (3km à 7,7%), situé à environ dix kilomètres de l'arrivée.

/ATS
 

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