TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Le maillot jaune Tadej Pogacar a remporté un 2e succès consécutif sur le Tour de Romandie jeudi ...
TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le maillot jaune Tadej Pogacar a remporté un 2e succès consécutif sur le Tour de Romandie jeudi. Le Jurassien Yannis Voisard a tenté de déstabiliser le Slovène à quelques encablures de l'arrivée.

Malgré son souffle encore court, Voisard ne s'est pas départi de sa bonne humeur contagieuse à l'heure de revenir sur son attaque à trois kilomètres de l'arrivée à Vucherens. 'Je savais qu'avec mon poids et ma puissance, je n'avais aucune chance sur un sprint en faux plat descendant. C'était mission impossible', a résumé le grimpeur de la formation Tudor Pro Cycling, détendu.

Juste après une des nombreuses bosses qui ont rythmé les 173 km de l'étape, il a tenté l'impossible: 'Lorsqu'il y a eu cette accalmie, je me suis dit que c'était le moment pour s'évader. Malheureusement, +Pogi+ voulait vraiment cette victoire et ne m'a pas laissé sortir.'

Bilan contrasté pour la formation Tudor

Une fois Voisard repris, Pogacar a fait parler sa puissance pour s'adjuger l'étape et conforter son avance au classement général. Reste le sentiment flatteur d'avoir dû faire réagir le grand dominateur du cyclisme mondial. 'C'est un coureur d'exception, donc je n'ai rien à me reprocher', s'est réjoui le Jurassien, qui a terminé au huitième rang de l'étape.

Ses coéquipiers ont connu des destins contrastés. Joel Suter a dû abandonner en fin de journée, tandis que le Lucernois Roland Thalmann s'est emparé du maillot de meilleur grimpeur. 'C'est jamais bon de perdre un équipier, surtout sur une course aussi difficile que le Tour de Romandie', a déploré le coureur de 27 ans. Il faut qu'on soit sept et en forme, mais là je suis déçu pour Joël surtout.'

Pour la suite du TdR, le Jurassien espère conserver sa forme du jour. 'Il faut que ça se passe bien comme aujourd'hui et pas comme hier', a ricané celui qui a connu un malaise durant la montée vers Ovronnaz mercredi. Dix-septième du général avec 2'17 de retard sur le maillot jaune après trois jours de course, le grimpeur encore trois étapes pour atteindre son objectif de top 10.

/ATS
 

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