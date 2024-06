TdS: Adam Yates gagne la 5e étape et renforce son maillot jaune

Adam Yates a consolidé son maillot jaune du Tour de Suisse. Le Britannique a remporté la 5e étape entre Ambri et Cari (148,6 km) avec 5 secondes d'avance sur son coéquipier portugais Joao Almeid

La formation UAE a donc fait très fort jeudi, grâce aussi au gros travail effectué par les Suisses Marc Hirschi et Jan Christen. Tout s'est décidé dans la montée finale. Les échappés du jour ont été repris à 10 km du but, et l'équipe du leader a alors imprimé un rythme infernal en tête.

La sélection par l'arrière a été impitoyable. Elle a notamment été fatale au vainqueur sortant Mattias Skjelmose, arrivé à 1'41. Yates a donc devancé Almeida alors que le Colombien Egan Bernal a fini troisième à 16 secondes.

Au général, Adam Yates, qui avait gagné le Tour de Romandie 2023, possède désormais 35 secondes d'avance sur Almeida et 1'11 sur Bernal. Seuls l'Espagnol Enric Mas (à 1'49) et l'Américain Matthew Riccitello (à 1'53) sont encore à moins de deux minutes du leader. Meilleur Suisse, le Grison Matteo Badilatti occupe le 16e rang à 4'33.

Vendredi, la 6e étape mènera les coureurs d'Ulrichen à Blatten-Belalp sur 42,5 km seulement. Ce sera un véritable sprint qui se terminera par une montée finale. L'étape a dû être rabotée en raison de l'impraticabilité du col du Nufenen, qui aurait dû être le toit du tour.

/ATS