Tim Merlier pour la passe de trois à Chalon-sur-Saône

Tim Merlier a remporté au sprint la 12e étape du Tour de France jeudi entre le circuit de Magny-Cours et Chalon-sur-Saône sur 179 km. Tadej Pogacar reste en jaune.

Le meilleur sprinteur sur ce Tour de France se nomme pour l'instant Tim Merlier. A 33 ans, le Belge de l'équipe Soudal Quick-Step a signé sa troisième victoire sur ce Tour 2026 et sa sixième victoire d'étape sur le Tour de France.

Encore une fois, Merlier a dû se débrouiller tout seul, alors que Jasper Philipsen, 3e au final derrière Merlier et Olav Kooij, avait Mathieu van der Poel pour le lancer dans les meilleures conditions. Seulement à la pédale, c'est Merlier qui a eu le dernier mot.

A noter la chute de Fernando Gaviria dans les derniers mètres qui a eu pour effet de couper le peloton en deux, mais les sprinteurs ont tout de même pu se disputer la victoire normalement.

Avant ce finish, quelques téméraires ont tenté de fausser compagnie au peloton. Infatigable combatif, Baptiste Veistroffer a encore une fois passé une partie de la journée tout devant. Le Français a toutefois été repris à 31 km de l'arrivée.

Déjà dans une attaque en début d'étape, Mauro Schmid a fait partie d'un groupe d'attaquants qui s'est composé à un peu plus de 30 km de l'arrivée, mais qui a été rattrapé à 24 bornes du but.

Vendredi, le peloton va passer 206 km à rouler de Dole à Belfort. Il y aura deux ascensions, dont le Ballon d'Alsace (1170 m) dans les Vosges, répertorié en première catégorie, mais dont le sommet se situe à 30 km de l'arrivée et donc peu propice à créer de gros écarts au général.

/ATS