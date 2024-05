Tour d'Italie: Tadej Pogacar en grandissime favori

Le Tour d'Italie débute aujourd'hui avec une 1re étape accidentée entre Venaria Reale et Turin. Elle est susceptible de convenir à Tadej Pogacar, qui fait figure de grandissime favori de ce 107e Giro.

Pogacar s'attaque à l'immense défi de gagner la même année le Giro et le Tour de France. Personne depuis Marco Pantani en 1998 n'a réalisé ce tour de force qui consiste à enchaîner deux odyssées de trois semaines pour 42 étapes et 6892 kilomètres au total. Dans un passé plus lointain, Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain ont réussi le doublé à deux reprises.

Doser ses efforts

'Le doublé Giro-Tour est très difficile à réaliser. Il faut savoir doser ses efforts', prévient Indurain. Et cela n'est pas exactement le point fort de Pogacar qui veut gagner toutes les courses auxquelles il prend part.

'Il faut être parfait pendant 21 jours, 20 ne suffit pas. Une mauvaise journée peut tout changer', insiste l'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour en 2014 et du Giro en 2013 et 2016, qui souligne aussi les conditions météo souvent difficiles sur le Giro.

Concurrence modeste

Mais les anciens s'accordent aussi à dire que si un coureur peut réussir le doublé, c'est bien Pogacar, le coureur le plus complet du monde. Le Slovène arrive avec une préparation millimétrée et respire la santé avec sept victoires en seulement dix jours de course en 2024. Il a notamment réussi trois démonstrations aux Strade Bianche, au Tour de Catalogne et à Liège - Bastogne - Liège.

Au Tour d'Italie, moins montagneux que d'habitude (7000 m de dénivelé en moins qu'en 2023), Pogacar possède une marge importante sur une concurrence plus modeste. En vérité, on ne voit pas qui pourrait l'inquiéter. Ben O'Connor, Geraint Thomas, deuxième l'an dernier, Cian Uijtdebroeks et Romain Bardet comptent parmi les principaux outsiders, mais ils évoluent un cran en-dessous.

