Tour d'Italie: belle victoire pour Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe a renoué avec la victoire. Le Français s'est imposé en solitaire lors de la 12e étape du Giro entre Martinsicuro et Fano (193 km). Tadej Pogacar reste pour sa part en rose.

Parti de loin, Alaphilippe (31 ans) a semé son compagnon d'échappée Mirco Maestri dans la dernière difficulté du jour au bout d'un raid extraordinaire de 126 kilomètres. C'est la première victoire pour l'ancien double champion du monde (2020/2021) depuis près d'un an et son succès d'étape sur le Critérium du Dauphiné en juin 2023 et sa plus belle depuis son deuxième titre mondial à Louvain en 2021.

Le coureur de Soudal-Quick Step a désormais gagné au moins une étape sur chacun des trois grands Tours (France, Italie et Espagne). Cette victoire va lui faire du bien au moral.

Vendredi, la 13e étape conduira le peloton de Riccione à Cento, sur 179 km d'un parcours sans difficulté. Les sprinters devraient pouvoir s'exprimer et les leaders passer une journée tranquille avant le chrono de samedi.

/ATS