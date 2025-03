Tour de Catalogne: la 1re étape pour Matthew Brennan

Le Britannique Matthew Brennan (19 ans/Visma) a remporté au sprint la 1re étape du Tour de Catalogne à Sant Feliu de Guixols. Il a revêtu le premier maillot de leader (vert et blanc) de la course.

Cette étape de 178 km a été rendue difficile par une pluie quasi constante, qui a rendu les routes glissantes notamment dans les descentes. Le finish a été très spectaculaire.

Parti à 1,5 km de la ligne, le Néerlandais Tibor Del Grosso semblait destiné à signer son premier succès en World Tour. Mais il a coincé dans la rampe finale et s'est fait dépasser... à moins de cinq mètres de la ligne par Brennan et son coéquipier chez Alpecin Kaden Groves. Une issue bien cruelle pour le double champion du monde espoirs de cyclocross (2024 et 2025).

Mardi, la 2e étape mènera le peloton de Banyoles à Figueres sur 176 km. Deux ascensions figurent au menu du jour, mais loin de l'arrivée. Cette étape pourrait donc sourire aux sprinters.

/ATS