Tour de France 2026: le parcours dévoilé

Huit étapes de montagne, deux arrivées à l'Alpe d'Huez, de nouveaux cols, 27e départ de l'étranger et le retour de la butte Montmartre: voici 5 choses à savoir sur le parcours du Tour de France 2026.

Le 27e départ de l'étranger

Le lancement de Barcelone marque le 27e départ du Tour de France depuis l'étranger et le troisième depuis l'Espagne après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. Ces lancements internationaux sont devenus la norme ces dernières années (Copenhague 2022, Bilbao 2023, Florence 2024) et se poursuivront puisqu'on sait déjà que l'édition 2027 partira d'Edimbourg, alors que Luxembourg et Prague sont candidats pour 2028.

Huit étapes de montagne

Sur les 21 étapes du Tour de France 2026, il y aura 8 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude, à Gavarnie-Gèdre, au Plateau de Solaison, à Orcières-Merlette et deux fois à l'Alpe d'Huez lors des 19e et 20e étapes. Il y aura aussi 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 1 contre-la-montre par équipes le premier jour à Barcelone et 1 contre-la-montre individuel.

Les cinq massifs et des nouveaux cols

Cette 113e édition visitera les cinq massifs de l'Hexagone, dans l'ordre les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura et les Alpes. Plusieurs ascensions seront sur la carte du Tour de France pour la première fois dont la montée de Gavarnie-Gèdre (6e étape), les cols du Page et du Haag (14e étape), le Plateau de Solaison (15e étape) et le col de Sarenne (20e étape). Trois monstres sacrés du Tour seront au programme avec le Tourmalet, l'Alpe d'Huez et le Galibier qui sera, du haut de ses 2642 m, le toit de l'édition 2026. Le dénivelé positif total sera de 54'450 m.

Un seul chrono individuel

Contrairement aux deux dernières éditions, il n'y aura qu'un seul contre-la-montre individuel, plutôt court (26 km), entre les villes thermales d'Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains. Mais il y aura aussi un contre-la-montre par équipes de 19 km le premier jour à Barcelone. Cela fera sept ans depuis Bruxelles en 2019 que cet exercice collectif n'aura pas été proposé par le Tour de France et c'est même la première fois qu'il lancera une édition depuis 55 ans. Il sera disputé selon la nouvelle formule, inaugurée en 2023 sur Paris-Nice, où les temps seront pris individuellement pour chaque coureur.

Le retour de la butte Montmartre

De retour en France lors de la troisième étape, le Tour visitera ensuite 7 régions et 29 départements. Dix sites ou villes-étapes feront leur apparition, dont la station des Angles, Gavarnie-Gèdre, le Plateau de Solaison et Thoiry d'où partira la dernière étape en direction des Champs-Elysées. Après la première réussie de 2025, la butte Montmartre sera de nouveau au menu, avec la triple ascension de la rue Lepic. Mais le tracé a été légèrement modifié et le sommet se situera désormais à 15 km de l'arrivée, au lieu de 6 cette année, ce qui favorisera un retour des sprinteurs dans le final.

