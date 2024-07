Tour de France: Girmay gagne aussi la 12e étape

L'Erythréen Biniam Girmay s'est imposé au sprint au terme de la 12e étape du Tour de France. Le maillot vert a ainsi fêté son troisième succès depuis le départ.

Girmay - qui s'affirme comme le meilleur sprinter du peloton lors de cette 111e Grande Boucle - a devancé sur la ligne le Belge Wout van Aert et le Français Arnaud Démare. Alors qu'il semblait enfermé encore à 500 m de l'arrivée, il a trouvé les ressources pour se libérer et engranger une nouvelle victoire de prestige.

Au général, le Slovène Tadej Pogacar reste en jaune avec 1'04 d'avance sur le Belge Remco Evenepoel et 1'14 sur le Danois Jonas Vingegaard. Pris dans une chute à 11 km de l'arrivée, le Slovène Primoz Roglic - qui était déjà tombé la veille - a perdu gros (2'27) dans l'optique d'une place sur le podium. Il recule au 6e rang avec désormais 4'42 de retard sur son compatriote.

Cette étape de 203,6 km entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot s'est donc décidée comme prévu par un sprint massif, malgré une échappée qui a été reprise à un peu plus de 40 km du but. Vendredi, les sprinters auront encore une occasion de s'illustrer entre Agen et Pau (165,3 km). Les leaders voudront garder des forces en prévision des deux étapes du week-end dans les Pyrénées.

