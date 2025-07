Tour de France: Simon Yates gagne la 10e étape, Ben Healy en jaune

L'Anglais Simon Yates a gagné en solitaire la 10e étape du Tour de France au Mont-Dore Puy de Sancy. L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du maillot jaune à la veille du premier jour de repos.

Un mois et demi après avoir remporté le Giro, le grimpeur anglais de 32 ans s'est isolé dans la montée finale de cette étape de 165 km courue dans le Massif central et parsemée de côtes et de cols pour décrocher au sommet sa troisième victoire d'étape dans la Grande Boucle. Il a devancé le Néerlandais Thymen Arensman de 9 secondes et Healy de 31 secondes.

Près de cinq minutes plus tard, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont passé la ligne d'arrivée ensemble. Le Slovène a cédé le maillot jaune à Ben Healy pour 29 secondes. Le Belge Remco Evenepoel occupe le troisième rang provisoire à 1'29.

/ATS