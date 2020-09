Tour de France: le phénomène Van Aert tient sa victoire d'étape

Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a gagné au sprint la 5e étape du Tour de France entre Gap et Privas (183 km). Pénalisé, Julian Alaphilippe a perdu le maillot jaune au profit d'Adam Yates.

Van Aert, qui avait récemment remporté les Strade Bianche et Milan - San Remo et qui s'était illustré la veille en travaillant beaucoup pour son leader Primoz Roglic dans la montée finale vers Orcières-Merlette, s'est montré impérial dans l'emballage final. Il a précédé le Néerlandais Cees Bol, l'Irlandais Sam Bennett - lequel a revêtu le maillot vert - et le Slovaque Peter Sagan.

Les évènements se sont précipités après l'arrivée de cette étape bien peu animée. En raison d'un ravitaillement illégal dans le final, Alaphilippe (Deceuninck) a écopé d'une pénalité de 20 secondes. Cela permet au Britannique Adam Yates (Mitchelton) de revêtir le maillot jaune, avec 3 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic.

Cette étape peut être rangée dans la catégorie des étapes de transition. Aucune échappée n'a pu se former, le peloton préférant se ménager entre deux arrivées en montagne. Cela a donc débouché sur un spectacle bien terne avant les derniers kilomètres et un sprint royal dominé par le phénomène Van Aert.

'C'était un final compliqué', a estimé le Belge, 'mais c'est peut-être l'étape la plus facile depuis que je suis pro, il n'y a pas eu d'échappée. Je savais que cette étape pouvait me convenir. Je suis heureux d'avoir eu cette opportunité'.

'Maintenant, j'ai ma victoire d'étape', a souri l'ancien spécialiste du cyclocross, qui avait déjà gagné l'an passé une étape, à Albi, pour ses débuts dans le Tour. 'Je vais travailler d'autant plus fort pour mes leaders'.

Jeudi, la 6e étape se courra sur 191 km entre Le Teil et Le Mont Aigoual. Deux difficultés seront au menu en fin de course, soit le col de Lusette (11,7 km à 7,3% de pente moyenne) et l'ascension vers l'arrivée (8,3 km à 4%).

/ATS