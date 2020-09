Tour de France: pas de spectateurs à l'arrivée ce week-end

Le Tour de France arrive ce week-end en zone rouge, dans des régions où le Covid-19 est très actif. Différentes mesures de restriction d'accès aux spectateurs ont été décidées.

Des mesures particulières pour l'accès du public aux zones départ et d'arrivée ont été prises pour les trois prochaines étapes du Tour de France. Elles se tiennent dans des départements classés en zone rouge en raison du coronavirus.

Les organisateurs ont annoncé ces modifications samedi matin, avant le départ de la 14e étape à Clermont-Ferrand. Elles sont similaires à celles qui ont réglé le Grand départ de Nice voici une quinzaine de jours. 'Les décisions préfectorales sont prises département par département', a souligné le directeur du Tour Christian Prudhomme, en isolement après avoir été testé positif au Covid-19.

Les trois prochaines étapes sur les huit restant à courir sont prévues dans des départements qui ont été classés vendredi en zone rouge par le gouvernement de Jean Castex. Il s'agit du Rhône, de l'Ain et de l'Isère. La suite de la course, notamment les deux grandes étapes alpestres prévues au col de la Loze (mercredi) et à La Roche-sur-Foron (jeudi), n'entre pas dans ce cadre.

Samedi, la jauge du nombre de spectateurs, qui était fixée à 3500 personnes, a été ramenée à 2500 personnes, pour la zone de départ de la 14e étape à Clermont-Ferrand. A l'arrivée à Lyon, les spectateurs seront interdits.

Si ces mesures concernent les seules zones de départ et d'arrivée des étapes, l'accès a été également restreint sur la plupart des grandes ascensions, conformément à ce qui a été adopté depuis le départ de la Grande Boucle, afin d'éviter des regroupements de public. Sur des routes souvent étroites, le respect de la distance sociale est très difficile à observer.

En revanche, ces décisions ne concernent pas la présence de spectateurs le long de la route de la course pour laquelle, rappelle la société organisatrice (ASO), 'le port du masque est obligatoire'.

/ATS