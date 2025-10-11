Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar

Tadej Pogacar a remporté le Tour de Lombardie pour la cinquième fois de suite. L'insatiable champion du monde slovène s'est imposé en solitaire avec 1'48 d'avance sur le Belge Remco Evenepoel.

Pogacar (27 ans) a attaqué à 36 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda, dernière difficulté majeure de la course longue de 241 km. Il a lâché ce qu'il restait du peloton et rapidement rejoint et déposé l'Américain Quinn Simmons, seul rescapé de l'échappée du jour.

L'Australien Michael Storer a terminé au troisième rang à 3'14. Il a ainsi apporté un joli podium à la formation suisse Tudor.

Pogacar, le grand dominateur du peloton, a ainsi rejoint au palmarès le légendaire Italien Fausto Coppi. Celui-ci avait gagné la classique des feuilles mortes en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954. Le Slovène est aussi devenu le premier coureur de l'histoire à remporter un Monument cinq fois de suite, et aussi le premier à finir sur le podium lors des cinq Monuments d'une même saison.

L'égal de Merckx

Il a en effet gagné le Tour des Flandres, Liège - Bastogne - Liège et donc le Tour de Lombardie. Mais il avait aussi terminé au printemps troisième de Milan - San Remo et deuxième de Paris - Roubaix, et ce pour sa première participation. Par le passé, seul Eddy Merckx, en 1971, 1972 et 1975, était parvenu à remporter trois Monuments lors d'une même année.

Le légendaire Belge, qui a fêté son 80e anniversaire cette année, détient le record avec 19 victoires dans les Monuments. Il précède son compatriote Roger de Vlaeminck (11) alors que Pogacar en compte désormais 10.

Le meilleur Suisse de cette 119e édition a été le Bernois Marc Hirschi. Il a pris la 27e place à 6'51 du vainqueur.

/ATS