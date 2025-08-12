Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Le Tour de Romandie Féminin débute aujourd'hui avec un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz ...
Photo: KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

Le Tour de Romandie Féminin débute aujourd'hui avec un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma fait figure de favorite.

La cycliste, qui avait gagné le Tour de France 2024, a vu la concurrence prévue sur les routes vaudoises et valaisannes sérieusement diminuer. Les forfaits de la Bernoise Marlen Reusser et de la Néerlandaise Demi Vollering ont ainsi restreint le cercle des candidates à la victoire finale.

La course se poursuivra samedi avec l'étape reine entre Conthey et La Tzoumaz. La 3e et dernière étape se déroulera autour d'Aigle et sera vallonnée. La Genevoise Elise Chabbey, récente meilleure grimpeuse du Tour de France, trouvera un terrain qui devrait lui convenir.

/ATS
 

