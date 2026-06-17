Tour de Suisse féminin: Longo Borghini fait coup double

Elisa Longo Borghini a levé les bras au terme de la 2e étape du Tour de Suisse féminin autour de Locarno (104km). L'Italienne a fait coup double et s'empare du maillot jaune.

Sous une chaleur matinale déjà étouffante, les coureuses ont attendu les derniers kilomètres pour se jouer la victoire. Dans cette étape nerveuse, une attaque menée par Longo Borghini à 15 km de l'arrivée a étouffé la porteuse du maillot jaune Femke De Vries, qui n'a pas été en mesure de conserver sa tunique.

Reusser en perdition dans le final

L'Italienne de 34 ans a lancé une attaque décisive à 9 km de l'arrivée, alors que la Suissesse Marlen Reusser était proche de faire la jonction avec le groupe de tête dans la dernière côte de l'étape. Longo Borghini a su maintenir l'écart lors de la descente technique pour s'imposer avec près d'une demi-minute d'avance sur la Canadienne Sarah Van Dam. Troisième de l'étape, la championne de Suisse Steffi Häberlin a finalement battu au sprint Reusser, qui a perdu de précieuses secondes en vue du classement général à la suite d'une erreur de parcours.

A quatre bornes de l'arrivée, la Bernoise est sortie du parcours balisé et ne s'en est rendue compte qu'après plusieurs dizaines de mètres. Au final, elle a concédé 47' sur la vainqueure d'étape, alors qu'elle ne pointait qu'à une vingtaine de secondes auparavant.

/ATS