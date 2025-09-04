Tudor Pro Cycling crée un centre dédié au cyclisme

Comme révélé par le journal Le Temps, la formation suisse Tudor Pro Cycling va créer un centre entièrement dédié au cyclisme.

L'équipe de Fabian Cancellara a annoncé vendredi le premier coup de pioche de son siège social, qui sera construit à Sursee.

Le coût de ce bâtiment de six étages et de 10'000 mètres carrés est estimé à 18 millions de francs. L'édifice comprendra également un espace ouvert au public, qui profitera d'un aperçu exclusif des coulisses ainsi que d'expériences interactives. L'ouverture est prévue pour le premier semestre 2027.

'Unique en son genre, ce projet ambitieux et visionnaire vise à redéfinir les standards du cyclisme professionnel et à promouvoir un mode de vie sain et durable', souligne dans son communiqué Tudor Pro Cycling, qui franchit un nouveau cap, deux ans et demi à peine après ses débuts dans le peloton professionnel.

'Ce qui a commencé avec seulement 20 coureurs et 40 employés est devenu une équipe de 130 personnes', explique le patron de l'équipe, le Bernois Fabian Cancellara, cité dans le communiqué. 'Aujourd'hui, nous participons aux plus grandes compétitions mondiales et nous continuons à nous engager dans le développement. Pour soutenir cette croissance et concrétiser notre vision à long terme, nous devons développer nos infrastructures.'

'Notre nouvelle maison sera bien plus qu'un simple entrepôt pour les vélos et les véhicules', souligne quant à lui Raphael Meyer, PDG de Tudor Pro Cycling. 'Comme de nombreuses autres organisations sportives de haut niveau, nous pensons qu'une équipe cycliste a besoin d'une maison - un endroit où les coureurs, les mécaniciens, les entraîneurs et le personnel peuvent se réunir pour se préparer aux exigences des courses les plus difficiles du monde'.

/ATS