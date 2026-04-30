Un deuxième succès pour Tadej Pogacar

Tadej Pogacar est parti pour réussir un grand Tour de Romandie. Au lendemain de son succès à Martigny, le Slovène a récidivé à Vucherens.

En terre vaudoise, Tadej Pogacar s’est à nouveau imposé au sprint pour rafler la mise dans cette deuxième étape longue de 173 km. Il a gagné d’un souffle devant le Champion de France Dorian Godon et le Néo-Zélandais Finn Fischer-Black.

Marquée par une longue échappée de quatre coureurs, le Suédois Jakob Söderqvist, le Champion d’Italie Filippo Conca, le Français Henri-François Renard-Haquin et le Lucernois Roland Thalmann, cette étape ne pouvait pas vraiment échapper au double Champion du monde. Malgré l’absence de ses coéquipiers à ses côtés dans le final, Tadej Pogacar a parfaitement contrôlé la course dans la dernière ascension de la côte vers Vulliens avant de faire parler sa pointe de vitesse. Oui, le maître du peloton s’avance aussi comme un as du sprint.

Yannis Voisard, sixième à l’arrivée, a tenté de partir seul dans le final sans nourrir le moindre complexe. Si le Jurassien a livré une belle performance, la journée des Suisses a été ternie par l’abandon de Mauro Schmid. Le Champion de Suisse était malade.

Vendredi, Tadej Pogacar tentera la passe de trois lors d’une étape en boucles autour d’Orbe. Sa principale difficulté sera l’ascension de col du Molendruz.

/ATS