Zoé Claessens est Championne d'Europe pour la deuxième fois. Après son premier titre en 2021, la Vaudoise de 22 ans a été sacrée à Besançon.

Dans le Doubs, Zoé Claessens a devancé la Danoise Malene Kejlstrup et la Néerlandaise Merel Smulders durch. La Championne olympique Bethany Shriever a pris la quatrième place, la Genevoise Thalya Burford la sixième.

Dans la course masculine, le Thurgovien Cédric Butti et le Bernois se sont classés aux septième et huitième rangs.

/ATS