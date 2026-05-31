Un nouveau concept pour attirer des stars

À deux semaines du départ du Tour de Suisse, les préparatifs battent leur plein. Avec un format modifié sur cinq jours qui attire de nombreuses stars, un nouveau chapitre s'ouvre.

Comme beaucoup d'événements traditionnels dans le secteur du sport, le Tour de Suisse est confronté à de nouveaux défis pour rester compétitif et pertinent sur le long terme. C'est pourquoi les organisateurs ont imaginé un nouveau concept pour la 89e édition, notamment pour assurer la pérennité financière de l'événement.

Le nouveau format de course comprend cinq circuits répartis sur cinq jours. Les courses féminine et masculine se dérouleront le même jour, avec un départ et une arrivée au même endroit. Selon les responsables, cela crée un lien plus étroit avec les spectateurs et favorise l'égalité dans le cyclisme. 'Nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau concept, nous créons un produit qui répond aux besoins actuels de tous les acteurs concernés', a déclaré la CEO Gabriela Buchs en conférence de presse à Aarbourg.

Des listes de départ de haut niveau

Ces ajustements sont également dictés par des considérations sportives. Alors que les stars du cyclisme mondial se concentrent de plus en plus sur les Grands Tours comme le Tour de France, le Giro et la Vuelta, les formats de course plus courts et plus intenses prennent de l'importance en préparation de ces compétitions.

Chez les hommes, de nombreuses stars mondiales figurent sur la liste de départ provisoire, notamment Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primož Roglič et Tom Pidcock. Côté helvétique, le champion de Suisse Mauro Schmid et Marc Hirschi se distinguent. Ce dernier fera son retour à la compétition après une fracture de la clavicule en avril.

La course féminine réunira elle aussi un plateau exceptionnel, avec notamment la Bernoise Marlen Reusser (vainqueur en 2023 et 2025), Demi Vollering (vainqueur en 2024), la Genevoise Elise Chabbey, Lotte Kopecky et la championne du monde Magdeleine Vallières. Il s'agit du plateau le plus relevé de l'histoire du Tour de Suisse féminin.

Cinq jours, trois régions linguistiques

Pour la première fois, le Tour de Suisse s'élancera d'Italie. Cette année, le départ sera donné le 17 juin à Sondrio in Valtellina, non loin de la frontière suisse. Les autres étapes se dérouleront à Locarno, Bad Ragaz et Aarbourg, où aura lieu un contre-la-montre. Le Tour de Suisse s'achèvera le 21 juin avec une étape reine à Villars-sur-Ollon.

/ATS