« Une belle occasion de se montrer » pour l'équipe nationale

Pour la 5e année consécutive, Swiss Cycling alignera une équipe composée de jeunes Suisses sur le Tour de Romandie. Elle sera emmenée par Alexandre Balmer, ancien champion du monde junior de VTT.

'C'est une belle occasion pour eux de se montrer et de se battre contre les meilleurs cyclistes du monde', déclare Michael Albasini, vainqueur de sept étapes sur la boucle romande et désormais entraîneur national. Il faut donc s'attendre à voir Antoine Aebi, Matteo Constant, Luca Jenni, Jan Sommer, Lars Sommer, Félix Stehli et Alexandre Balmer prendre part aux échappées tout au long de la semaine.

Le Chaux-de-Fonnier de 23 ans, qui a récemment décidé de se consacrer uniquement à la route, participera à son premier Tour de Romandie. 'J'ai de bonnes jambes et j'essaierai d'être offensif. La première étape qui arrive à Fribourg est celle qui devrait convenir le plus à mon profil de puncheur', explique-t-il.

La casquette de leader n'effraie en tout cas pas Alexandre Balmer. 'J'en suis très reconnaissant et je ne ressens pas davantage de pression. Ca me donne envie de tout donner et de ne pas décevoir mes coéquipiers s'ils roulent pour moi', lâche-t-il.

Pour cette équipe nationale, 'un top 3, 5 ou 10 lors d'une étape serait déjà un super résultat' aux yeux de Michael Albasini. Mais la satisfaction pourrait aussi venir plus tard, si l'un de ces coureurs venait à signer un contrat avec une équipe professionnelle dans quelques mois, après s'être illustré sur les routes romandes.

/ATS