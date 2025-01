Une incursion en Slovénie pour attirer Pogacar au Giro

Le Tour d'Italie 2025 (9 mai-1er juin) fera, selon son parcours dévoilé lundi à Rome, une rapide incursion en Slovénie.

Il s'agit d'un clin d'oeil à la superstar du cyclisme Tadej Pogacar, vainqueur du Giro 2024 qui n'a pas encore officialisé son choix entre l'épreuve italienne et le Tour d'Espagne.

Pour la première fois de son histoire, le Giro s'élancera d'Albanie où auront lieu les trois premières étapes de cette 108e édition. L'un des deux contre-la-montre, un chrono de 13,7 km, figure ainsi au programme dès la deuxième journée de compétition dans les rues de Tirana.

Mais plus encore que ce quinzième Grand Départ à l'étranger, qui a d'ailleurs pris du temps à être finalisé avec les autorités albanaises et obligé les organisateurs à repousser de deux mois la présentation de leur parcours, c'est l'arrivée de la 14e étape qui retient l'attention.

Elle sera jugée à Gorizia, en Slovènie, après 40 petits kilomètres sur les routes slovènes, dans l'espoir d'attirer une nouvelle fois Pogacar. Celui-ci serait toutefois plus enclin cette année à opter, à côté de l'incontournable Tour de France, pour la Vuelta qu'il n'a pas encore remportée.

Si les deux premières semaines de course peuvent être piégeuses avec notamment la 9e étape le 18 mai entre Gubbio et Sienne, intégrant 30 km de chemins de graviers des Strade bianche, et la 11e étape avec l'ascension de l'Alpe San Pelligrino (1.623 m), il faudra attendre la dernière semaine, voire la veille de l'arrivée à Rome, pour connaître le vainqueur.

Au menu de cette dernière semaine, dans le nord de l'Italie, quatre étapes qui s'annoncent redoutables avec des arrivées en haute montagne: à San Valentino (16e étape), à Bormio (17e étape), à Champoluc (19e étape) après trois cols de première catégorie, et enfin à Sestrières (20e et avant-dernière étape, 31 mai) après avoir grimpé le 'toit' de ce Giro, le Colle delle Finestre (2178 m).

52'500 m de dénivelé

Après un long transfert, les coureurs rallieront Rome pour la dernière étape où sera jugée l'arrivée pour la troisième année consécutive sur un circuit tracé autour des plus beaux sites antiques de la capitale, après un total de 3413 km pour un dénivelé de 52'500 m, soit 10'000 m de plus qu'en 2024.

/ATS