Vingegaard fait sa rentrée en Croatie

Jonas Vingegaard effectue sa rentrée au Tour de Croatie qui débute ce mardi et s'achève dimanche prochain. Le Danois de la Jumbo-Visma n'a plus couru depuis sa victoire au Tour de France cet été.

En juillet dernier, Vingegaard (25 ans) a remporté son premier Grand tour devant le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Geraint Thomas, devenant le deuxième Danois à gagner la mythique épreuve française après Bjarne Riis en 1996.

Mais depuis le 24 juillet et l'étape achevée sur les Champs-Elysées, le grimpeur de la Jumbo-Visma n'a plus effectué de course, renonçant à disputer le Tour du Danemark puis les Championnats du monde de Wollongong en Australie.

Pour expliquer ces impasses, le directeur sportif de sa formation Jumbo Visma, Frans Maassen, avait invoqué le 18 août dans le quotidien Ekstra Bladet des 'moments difficiles' traversés par Vingegaard. 'Je comprends que les spectateurs veuillent voir Jonas, et je lui en ai parlé hier. Mais il a eu des moments très difficiles après le Tour', avait-il dit.

Pour son retour, sur les routes escarpées des Balkans, Vingegaard va de nouveau croiser la route de Geraint Thomas, leader d'Ineos Grenadiers. La 'Cro Race' débute mardi d'Osijek et se terminera le 2 octobre à Zagreb. Des champions comme l'Italien Vincenzo Nibali (2017) ou le Britannique Adam Yates (2019) ont inscrit leur nom à son palmarès.

/ATS