Vingegaard remporte la 16e étape et se replace au général

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la 16e étape du Tour d'Espagne mardi au sommet de Bejes. Le Danois s'est ainsi replacé dans la course à la victoire finale.

Troisième au général avant l'étape derrière ses coéquipiers Sepp Kuss et Primoz Roglic, le vainqueur du Tour de France leur a repris un peu plus d'une minute et remonte à la deuxième place. Il accuse désormais 29 secondes de retard sur Kuss. C'est sa deuxième victoire d'étape dans cette Vuelta après son succès vendredi au Tourmalet.

Lorsque Vingegaard a attaqué à quatre kilomètres de l'arrivée, dans la montée finale raide et inédite vers Bejes, ni Kuss ni Roglic n'ont bougé, laissant le Danois s'envoler seul.

Le sort de la Vuelta pourrait se jouer mercredi sur les pentes de l'effrayant Angliru, un des cols les plus difficiles d'Europe (12,3 km à 10,3% avec des passages à 24%). Il restera ensuite encore deux étapes de montagne pour faire la différence, jeudi et samedi, à la veille de l'arrivée à Madrid.

