Vuelta: Geoffrey Soupe passe le premier à table

Surprise à l'arrivée de la 7e étape de la Vuelta. Le sprint a été remporté par le vétéran français Geoffrey Soupe (TotalEnergies), habituel poisson-pilote pour ses coéquipiers.

Le coureur âgé de 35 ans a ainsi signé la victoire la plus prestigieuse de sa modeste carrière. Au terme des 200 km à parcourir, il a devancé sur la ligne à Oliva le Colombien Orluis Aular et le Belge Edward Theuns. L'Australien Kaden Groves, vainqueur de deux sprints sur cette édition, a été enfermé dans l'emballage final et a dû se contenter du 5e rang.

Aucun changement n'a été enregistré au classement général. Le jeune Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) conserve le maillot rouge de leader avec 8 secondes d'avance sur l'Américain Sepp Kuss, le lieutenant de luxe de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic chez Jumbo-Visma.

Samedi, la 8e étape mènera les coureurs de Denia à Xorret de Cati sur 165 km. Le parcours sera accidenté avec cinq côtes à franchir, dont un difficile col de 1re catégorie peu avant l'arrivée.

/ATS