Wout Van Aert déclare forfait en raison d'une blessure

Le Belge Wout Van Aert ne prendra pas part au prochain Tour de France (4-26 juillet). Ceci en raison d'une blessure à un coude mal guérie, a annoncé mardi son équipe Visma-Lease a bike.

Vainqueur de dix étapes sur la Grande Boucle, le coureur de 31 ans avait abandonné vendredi avant le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes à cause de cette même blessure. Van Aert a notamment remporté le classement par points du Tour de France en 2022.

'Quelques jours avant le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, Van Aert a chuté lors d'un entraînement. Pendant la course, une infection s'est développée de manière inattendue au niveau de la plaie à son coude, le contraignant à abandonner', indique Visma-Lease a bike dans son communiqué.

'C'est bien sûr une grande déception. Le Tour de France est l'un de mes principaux objectifs chaque année', a déploré le triple champion du monde de cyclo-cross, cité dans le communiqué.

'En concertation avec l'équipe, nous avons conclu qu'il n'était pas envisageable, à ce stade, de prendre le départ du Tour en pleine forme', a-t-il regretté, espérant 'pouvoir retrouver (s)on meilleur niveau plus tard dans la saison'.

Vainqueur de Paris-Roubaix en avril, 'WVA' devait être cet été une pièce maîtresse de Visma et un lieutenant précieux pour le Danois Jonas Vingegaard, en quête d'un troisième sacre sur le Tour de France.

/ATS