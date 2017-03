FC Les Bois : pas d’opposition à la construction d’un deuxième terrain

C’est officiel. Le FC Les Bois va bâtir un deuxième terrain de football. Il n’y a pas eu d’opposition. Les détails ont été communiqués mercredi matin par les responsables du club franc-montagnard. La nouvelle pelouse sera destinée aux entraînements des six équipes rudisylvaines. Ce projet est devisé à 230'000 francs. Il constitue le fil conducteur du 55e anniversaire du club en cette année 2017.

Dans le détail, le nouveau terrain sera situé à côté de celui existant. Sa surface de 6'400 mètres carrés – soit une dimension « standard » - comprendra de l’herbe naturelle. L’endroit sera compatible pour éventuellement accueillir des rencontres jusqu’en 2e ligue interrégionale dans le futur. « L’objectif de cette démarche est de préserver le terrain principal - surutilisé actuellement - pour que les matches puissent se disputer dans des conditions idéales », nous a expliqué mercredi matin le président du FC Les Bois, Anthony Berger.

Le début des travaux est prévu ce printemps et la mise en service de l’installation devrait avoir lieu très certainement au printemps 2018. A noter que le financement de ce projet sera assumé par le club mais aussi via un emprunt bancaire, du sponsoring et des dons. /bbo