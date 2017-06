Une saison encourageante

Les crampons au placard. La saison de 2e ligue interrégionale de football a pris fin ce week-end pour le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan. Les deux clubs de la région ont terminé l’exercice dans le ventre mou du classement avec la 7e place pour le FCM et le 9e rang pour le FCTT. Ils bouclent ce championnat à respectivement trois et cinq points du podium.

« Mi-figue mi-raisin » en Prévôté

« On a vu deux FC Moutier ». Ces mots, ce sont ceux du vice-président du club prévôtois Thierry Bühler. Il qualifie cet exercice 2016/2017 de « mi-figue mi-raisin ». Pour lui, le FCM a été en grande difficulté durant le 1er tour. L’apport de nouveaux joueurs durant l’hiver a permis de voir, par la suite, une autre équipe. Toutefois, Thierry Bühler ne peut pas se satisfaire de ce qui a été fait cette saison. Il voit tout de même un encouragement dans l’écart de trois points qui sépare Moutier du podium. « C’est la preuve qu’avec de l’envie on peut faire de belles choses », dit-il.

« Une bonne saison » pour TT

De belles choses, c’est aussi ce que le FC Tavannes/Tramelan a réalisé durant ce championnat. « On a fait une bonne saison », se réjouit Loïc Chatelain. Le président relève notamment que des jeunes ont pu être intégrés à la première équipe. Une intégration qui lui prouve que « la politique du club porte ses fruits » et qu’il n’y a pas besoin d’aller chercher de nombreux joueurs à l’extérieur. Loïc Chatelain rappelle aussi que le but de la saison était le maintien. Et même s’il n’a pas été obtenu aussi rapidement qu’espéré, l’exercice est jugé encourageant. Le FCTT veut s’établir durablement en 2e ligue interrégionale. Il en a encore fait la preuve tout au long de ce championnat.

Tavannes/Tramelan et Moutier regardent déjà vers la saison prochaine. Les deux équipes ne devraient pas connaître de grands bouleversements durant la pause estivale, tout au plus deux ou trois modifications. /msc