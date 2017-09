Un premier succès

Les Prévôtois savent encore gagner. Après deux nuls et une défaite, le FC Moutier a enfin trouvé le chemin du succès dans ce championnat de 2e ligue interrégionale de football. Les « bleu et blanc » ont battu Muri-Gümligen à la maison dimanche après-midi 1-0. La seule réussite de la rencontre est venue d’Arton Rafuna peu après l’heure de jeu. « C’est une victoire logique. Nous aurions même dû marquer plus de buts », nous a indiqué le président du FC Moutier, John Domon.

Au classement, les Prévôtois pointent à la 7e place avec cinq points de retard sur le podium et deux d’avance sur la barre. /jeb