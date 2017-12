Lionel Tschudi arbitre international

Lionel Tschudi propulsé arbitre international semi-professionnel. Le jeune Neuchâtelois siffle en championnat de Suisse depuis maintenant trois ans. Il va gravir un nouvel échelon de sa carrière : il deviendra officiellement arbitre international FIFA (Fédération internationale de football) dès le 1er janvier de l'an prochain. Dans un premier temps, Lionel Tschudi dirigera des rencontres internationales juniors. Il espère progressivement pouvoir siffler encore à un plus haut niveau.

Cette nomination est doublée du nouveau statut de semi-professionnel que l’Association suisse de football et la Swiss Football League vont instaurer à partir du début de l’année prochaine. Les sept arbitres internationaux suisses bénéficieront d’un contrat de travail à mi-temps. L’objectif des instances dirigeantes du football helvétique est bien évidemment d’améliorer la qualité de l’arbitrage. Elle vise à offrir plus de confort à la corporation des hommes en noir pour mieux préparer leur rencontre et favoriser la récupération.

Agé de 28 ans, Lionel Tschudi est le plus jeune des arbitres internationaux helvétiques. Il a entamé sa carrière modestement, il y a une douzaine d’années, en arbitrant les juniors « pour se faire de l’argent poche » souligne-t-il. /mne