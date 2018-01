Dylan Stadelmann : « Je vais continuer de me battre »

Un nouveau club de football va disparaître du paysage professionnel en Suisse. Le FC Wohlen, dans l'élite depuis 16 ans, a demandé sa relégation volontaire et n’évoluera donc plus en Challenge League la saison prochaine. L’organisation argovienne ne pourra plus remplir les conditions et les restrictions imposées par la Swiss Football League. Elle n’aura donc plus les ressources financières pour rester en deuxième division. Pour la suite, c'est encore l'inconnue.

Le Prévôtois Dylan Stadelmann évolue au FC Wohlen, club qui dispose juste du financement pour terminer la saison. Le défenseur va honorer son contrat jusqu’au bout, mais avec quelle motivation ? Dylan Stadelmann nous a accordé un entretien (à écouter ci-dessous) :