Des nouvelles catégories chez les juniors filles qui inquiètent l’AJF

L’Association jurassienne de football veut créer une équipe féminine FF-15 pour la saison prochaine. Une solution qui répond aux nouvelles prescriptions de l’Association suisse de football en matière de catégories d’âges pour les juniors filles. Elles ont été publiées le 30 avril dernier. Le système devient plus rigide avec trois catégories d’âges fixes. Il s’agit des FF-12 (2007-2009), FF-15 (2004-2006) et FF-19 (2000-2003). Ces mesures tendent à éviter des trop gros écarts d’âges entre les joueuses dans le vestiaire. L’AJF craint de perdre certaines de ses footballeuses, notamment celles nées en 2004. En effet, elles ne pourront plus jouer ni en juniors D à 9 avec les garçons, ni avec les filles en FF-19. Elles devront obligatoirement jouer en juniors C, à 11, avec les garçons.

L’AJF souhaite donc leur proposer une solution en mettant sur pied une équipe féminine FF-15. Entre 15 et 20 filles s’entraînent déjà toutes les deux semaines à Boécourt. Une dizaine d’entre elles sont intéressées à faire partie de cette formation qui participerait à un championnat féminin au sein de l'Association de football Berne/Jura lors de la saison 2018/2019. L’AJF recherche encore d’autres joueuses.

Une solution de transition

Selon le responsable du football féminin au sein de l’AJF, Cédric Huber, l’objectif n’est pas de piquer des joueuses aux clubs de la région, mais d’assurer une transition pour que les footballeuses nées en 2004 n’arrêtent pas le football, si elles ne souhaitent plus jouer avec les garçons. En juin 2019, les filles qui atteindront la limite d'âge, ou celles qui désireront revenir dans leur club, seront libérées et leur passeport sera automatiquement transmis à leur club d'origine. Elles pourront ensuite intégrer des équipes féminines FF-19.

Les clubs qui comptent des filles concernées sont libres de s’approcher de l’Association jurassienne de football. /emu