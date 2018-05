Robin Van Persie à la Coupe horlogère

Un attaquant de renom foulera la Tissot Arena. Robin Van Persie et le Feyenoord Rotterdam prendront part à la prochaine Coupe horlogère du 10 au 14 juillet. Le tournoi de football accueillera également les Anglais de Wolverhampton, fraîchement promu en Premier League, à Bienne et Berne. Les organisateurs ont annoncé la venue de ces deux formations jeudi matin. Elles rejoignent le FC Bâle et les Young Boys à l’affiche de cette 54e édition. /msc+comm