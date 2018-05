Le FC Bienne victorieux à l’extérieur

Le FC Bienne glane trois points supplémentaires. Les footballeurs seelandais de 2e ligue interrégionale l’ont emporté 4-1(0-1) sur le terrain de Prishtina Berne samedi après-midi. Jihed Jelassi par deux fois (59e et 87e), Christian Mourelle (64e) et Kaua Safari (74e sur penalty) ont marqué pour les visiteurs. Au classement, le FCB reste leader du classement avec 52 unités mais n’est pas encore certain d’être champion à trois journées du terme du championnat. /bbo