Wicky limogé du FC Bâle, Frei assure l’intérim

Après à peine plus d’une saison à la tête du FC Bâle, Raphaël Wicky a été limogé ce jeudi. L’entraîneur rhénan paye une préparation ainsi qu’un début de saison ratés... et les dirigeants bâlois n’ont visiblement pas voulu traîner. Une défaite en ouverture du championnat face à St-Gall, puis une seconde trois jours plus tard à Salonique en qualification pour la Ligue des Champions auront suffi pour écarter Raphaël Wicky. Si l’on y ajoute les matches de préparation, le FC Bâle reste même sur cinq revers d’affilée.





Un championnat en demi-teinte la saison passée

Mais ces difficultés ne datent pas d’aujourd’hui. La saison dernière déjà, Bâle s’était retrouvé rapidement distancé par Young Boys en Super League. Le jeune entraîneur rhénan, c’est vrai, avait pourtant agréablement surpris en Ligue des Champions. Son choix d’une défense à cinq avait permis au FC Bâle d’atteindre les 8e de finale pour la troisième fois de son histoire. Mais Raphaël Wicky n’a jamais su trouver la bonne carburation sur la durée en championnat, terminant 15 points derrière les Bernois. Une vraie rupture après huit titres de champion consécutifs.





La légende Alexander Frei sur le banc

La direction a donc décidé d’ouvrir une nouvelle ère « après une analyse interne » précise le communiqué du club. C’est une légende du football Suisse, Alexander Frei, qui va assurer l’intérim sur le banc. Jusque-là responsable des M18 à Bâle, il n’a encore jamais entraîné au plus haut niveau. Sa mission s’annonce pourtant déjà importante avec une première échéance dès samedi à Neuchâtel Xamax en Super League. Puis un match retour crucial mercredi à Bâle face au PAOK Salonique pour continuer de croire à une qualification en Ligue des champions. /jpi