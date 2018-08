Marcel Koller veut redonner confiance au FC Bâle

Son arrivée n’était plus qu’un secret de polichinelle ces dernières heures. Comme nous le laissions entendre à l’issue de la défaite du FC Bâle face au PAOK Salonique en match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, Marcel Koller a été officialisé ce jeudi comme nouvel entraîneur du club rhénan. Le technicien suisse de 57 ans succède donc à l’intérimaire Alexander Frei avec un contrat de deux ans assorti d’une saison supplémentaire en option. « Je crois que cette équipe a des qualités. Ce qui compte, c’est de savoir se relever. On doit désormais réagir et retrouver une certaine confiance dans notre jeu », a déclaré Marcel Koller quelques heures après son intronisation. Celui qui a notamment emmené l’Autriche à l’Euro 2016 était la cible prioritaire des dirigeants bâlois ces derniers jours. De longues discussions ont notamment été menées mercredi et dans la nuit qui a suivi l’élimination du FCB en Ligue des Champions. Le Zurichois aura donc la lourde tâche de relever le FC Bâle en championnat et d’aller chercher une qualification européenne encore possible pour la saison en cours. Les Bâlois affronteront les Néerlandais de Vitesse Arnhem dès jeudi prochain pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. /jpi