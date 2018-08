Pas de séisme à l’ASF

Un fonctionnement à redéfinir, mais pas de séisme à l’Association suisse de football. Les dirigeants de l’ASF et le sélectionneur de la Nati se sont présentés face à la presse vendredi pour une mise au point après un été agité. L’affaire de l’aigle bicéphale, celle des joueurs binationaux qui a contraint le secrétaire général Alex Miescher à démissionner et l’affaire Valon Behrami a fait couler beaucoup d’encre.

Des fautes ont été commises, il faut s’améliorer. Le président de l’ASF Peter Gilliéron a admis des erreurs, de communication notamment. Mais il a déclaré qu’il irait au bout de son cinquième mandat en mai prochain. Le Bernois ne quitte donc pas le navire, mais il ne se représentera pas.

L’Association suisse de football veut aujourd’hui identifier les manquements. Elle a pour cela mandaté l’entreprise dirigée par Bernhard Heusler et Georg Heitz, l’ancien président et l’ex-directeur sportif du FC Bâle. Entreprise qui mènera un audit interne. Deux mesures d’ores et déjà été prises pour professionnaliser l’encadrement de la Nati : l’engagement de Vincent Cavin comme coordinateur sportif et de Damien Molar comme team manager. Quant au rôle du délégué auprès des équipes nationales, Claudio Sulser, il doit être redéfini.

« Triste pour Behrami »

Quant au sélectionneur, il reste bel et bien en place, la Nati ayant obtenu de bons résultats ces dernières années avec lui. Vladimir Petkovic a affirmé qu’il n'avait absolument pas l'intention de mettre des joueurs à la retraite. A ce sujet, il estime que Valon Behrami a surréagi. « Je voulais simplement informer certains joueurs que je comptais profiter des matches de cet automne pour donner leur chance à d'autres. Je souhaite avoir tous les éléments en main pour prendre ma décision au printemps prochain, quand les éliminatoires de l'Euro 2020 commenceront », a déclaré le sélectionneur. Vladimir Petkovic estime que les joueurs contactés ont compris sa démarche, sauf Valon Behrami. « Je suis triste pour lui, il ne mérite pas cela après tout ce qu'il a donné à l'équipe », a-t-il encore déclaré. /ats-rch