Tavannes/Tramelan fait une bonne affaire

Le FC Tavannes-Tramelan retrouve des couleurs. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont dominé Prishtina Berne sur le score de 4-2 samedi après-midi du côté de Tramelan. Une victoire qui fait du bien pour les « rouge et jaune » après leur défaite à Konolfingen la semaine dernière. Les hommes de Steve Langel ont fait la différence par Kevin Studer (2x), Stefan Todorovic et Jonas Houmard. Au classement, «TT» en profite pour prendre six points d'avance sur la barre. /ygo