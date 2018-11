Le FCTT « a su faire face » à son mauvais départ

« On est satisfait de la tournure de ce 1er tour ». Steve Langel ne fait pas la fine bouche au terme de la première moitié de championnat de son équipe. Le FC Tavannes/Tramelan l’a bouclé au 9e rang. Il possède huit points de plus que le premier relégable en 2e ligue interrégionale de football. « Le championnat a mal commencé pour nous », rappelle l’entraîneur du Jura bernois. Son FCTT a enregistré quatre défaites pour lancer sa saison. « Heureusement, on a réussi à redresser la barre », sourit-il. Les hommes du président Loïc Chatelain ont finalement enregistré six victoires, un nul et six défaites cet automne. « L’équipe a su faire face à ce mauvais départ », se réjouit Steve Langel.

Un gros mental et l’intégration de jeunes joueurs

Hormis cette entame chaotique, le technicien ne voit pas d’aspect négatif dans cette première partie de championnat. Au contraire, il relève l’état d’esprit qui « a toujours été excellent » tout comme la motivation de son groupe. « C’est la force du FCTT, l’équipe est toujours là pour faire bloc ensemble, même dans les mauvais moments ». Il souligne également le travail d’intégration de jeunes joueurs dans son contingent. Un travail qui va se poursuivre au printemps prochain. « Je ne pense pas qu’on va s’activer sur le marché des transferts », lance Steve Langel. « On a un contingent assez bien fourni et on a des jeunes qui poussent aux portes de la première équipe ». /msc