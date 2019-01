Des tests pour la reprise du FC Bienne

Il est l’heure de rechausser les crampons pour le FC Bienne. La troupe de Kurt Baumann effectue son premier entraînement de l’année ce mercredi à 18h30. La reprise intervient près de deux mois avant le premier match officiel de la deuxième partie de saison. Le FCB recevra Langenthal le dimanche 3 mars dans le championnat de 1re Ligue.





Cap sur l’Espagne

Les footballeurs seelandais n’effectueront qu’une seule sortie sportive cette semaine. Ils retrouveront leur rythme de quatre entraînements hebdomadaires dès la semaine prochaine. Le premier de leurs cinq matches amicaux prévus à l’heure actuelle se tiendra déjà le samedi 19 janvier (à Bienne face à Köniz à 14h30). Le FC Bienne profitera de cette période de préparation pour mettre le cap sur l’Espagne. Un camp d’entraînement s’effectuera à Majorque du 12 au 19 février. Un match reste à programmer sur place.





Récupérer les blessés et compenser les départs

Cette préparation hivernale doit permettre à Kurt Baumann de retrouver l’entier de son effectif. « On a terminé la première partie de saison avec beaucoup de blessés », note Mauro Ierep. Ces deux mois seront utiles pour « faire un état des lieux de leur condition », précise le directeur technique seelandais. Ils permettront aussi à Kastriot Sheholli de retrouver peu à peu les terrains. Le meneur de jeu a été opéré en décembre, il manquera les deux ou trois premiers matches de championnat ce printemps.

Le FC Bienne va également profiter de cette phase de préparation pour tester des joueurs. « On cherche essentiellement un attaquant et un défenseur », lance Mauro Ierep. Le club va ainsi mettre à l’essai trois à quatre jeunes éléments talentueux pour tenter de dénicher les perles rares. Des décisions devraient intervenir d’ici la fin du mois. C’est que le FCB se doit de compenser deux départs. Emilio Simeone et Ivo Zangger ne porteront plus le maillot seelandais. Ils désirent se consacrer à leurs études. /msc